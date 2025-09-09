Dolar
Spor

Ordulu 14 yaşındaki wushucuların yeni hedefi milli takıma girebilmek

Edirne'de temmuz ayında düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Azra Aydemir ve Azra Yıldız Yurtdadur'un sıradaki hedefleri milli takıma seçilmek.

Hayati Akçay  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Ordulu 14 yaşındaki wushucuların yeni hedefi milli takıma girebilmek Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Ordu Sanda Spor Kulübü sporcusu 14 yaşındaki Azra Aydemir, AA muhabirine, wushuya yaklaşık 5 yıl önce annesinin tavsiyesi üzerine başladığını söyledi. Yıldızlar kategorisinde mindere çıktığını ifade eden Aydemir, şimdiye kadar birçok yarışmada derecelerinin olduğunu belirtti. En son Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek altın madalya kazandığını anlatan Aydemir, bu başarının kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Antrenörleri Veda Tut ve Savaş Çakmak'ın kendisini maçlara hazırladığını dile getiren Aydemir, "Bu başarımı milli takıma seçilerek devam ettirmek istiyorum. Henüz yaşım çok genç. Hedefim milli sporcu olmak. Ay yıldızlı forma ile ülkemi Avrupa ve dünya şampiyonluklarında temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Wushuyu çok sevdiğini belirten 14 yaşındaki Azra Yıldız Yurtdadur ise, "Kısa süre önce başladığım bu sporda dereceler elde ettim. Çok çalışarak kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. En son 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak hocalarımı ve ailemi gururlandım." şeklinde görüş belirtti.

Her sporcu gibi kendisinin de milli takıma seçilmek istediğinin altını çizen Yurtdadur, "Ordulu Berna Tut'u örnek alıyorum. İnşallah ben de onun gibi milli olurum ve ülkemi en iyi şekilde temsil edebilirim." dedi.

