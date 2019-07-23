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Dünya

Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs'teki yıkımlarından vazgeçme çağrısı

Rusya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkımından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Dmitri Chirciu   | 23.07.2019
Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs'teki yıkımlarından vazgeçme çağrısı

Moskova

Rusya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkımından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde bulunan Filistinlilere ait evleri yıkmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İsrail'in eylemlerinin Filistin sorununun çözümünü baltaladığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'e bu tür eylemlerden vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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