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Dünya

Avrupa Parlamentosundan, AB liderlerine "Rusya'nın seçimlere müdahale çabalarına yanıt verme" çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) liderlerini Rusya'nın 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak AP seçimlerine müdahale girişimlerine "acilen ve güçlü şekilde" yanıt vermeye çağırdı.

Melike Pala  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Avrupa Parlamentosundan, AB liderlerine "Rusya'nın seçimlere müdahale çabalarına yanıt verme" çağrısı

Ankara

Karar, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda 429 "evet" oyuyla kabul edildi.

Kremlin'in "AP seçimlerine müdahale ve baltalama girişimlerinin ortaya çıktığının" ifade edildiği kararda, bu çabaların kınandığı bildirildi.

Kararda, milletvekillerinin "bazı AP üyelerine Rus propagandası yapmaları için para ödendiği ve bazılarının Rus yanlısı medya kuruluşu Avrupa'nın Sesi'nin (Voice of Europe) faaliyetlerine katıldığı yönündeki iddialar karşısında dehşete düştüğü" aktarıldı.

"Rusya, AB'deki dış müdahale ve dezenformasyonun ana kaynağıdır"

Milletvekillerinin, AB liderlerine Rusya'nın yürüttüğü seçimlere müdahale çabalarına acilen ve güçlü şekilde yanıt verme" çağrısı yaptığı kararda, "AP üyeleri, Rusya'nın AB'deki dış müdahale ve dezenformasyonun ana kaynağı olmaya devam ettiğini ancak diğer ülkelerin de aktif olduğunu belirtiyor." ifadesine yer verildi.

AP içinde Bulgar, Alman ve Slovak bazı milletvekillerinin Rusya ile ilişkilerine dair şüphelerin bulunduğuna değinilen kararda, AB'nin yanıtının "Birlik ve üye ülkeler tarafından ortaklaşa yürütülen, bütüncül ve uzun vadeli bir politika yaklaşımına dayanması halinde etkili olabileceği" vurgulandı.

Kararda milletvekilleri ayrıca, AB Konseyine, "Rusya destekli medya ve yayın kuruluşları ile AB'de propaganda ve dezenformasyon kampanyalarından sorumlu kişilerin, Rusya'ya yönelik 14. yaptırım paketine dahil edilmesi" çağrısında bulundu.

İddialar

Çekya Güvenlik Bilgi Servisi (BIS), Rusya'nın finanse ettiği ve merkezi Prag'da bulunan Avrupa'nın Sesi isimli haber sitesinin "Avrupa Birliği (AB) ve ülkesinin güvenliğine yönelik ciddi faaliyetlerde" bulunduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, AP'de "Rusya propagandası" yapmaları için ödeme yapılan milletvekilleri olduğunu söylemiş, "Rusya'nın propaganda ağı" olarak tanımladığı yapıyı çökertmek için Belçika ve Çekya istihbarat servisleri arasında son zamanlarda yakın işbirliği olduğunu aktarmıştı.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Jean-Noel Barrot da Rusya'nın Fransa'yla ilgili düzenli şekilde internet üzerinden yaydığı yanlış bilgilerin, AP seçimlerinde ülkesini olumsuz etkileyebileceğini belirtmişti.

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