Filistinli yazar, 55 yıllık kütüphanesinin İsrail saldırısında yok olmasından endişe ediyor
Filistinli araştırmacı ve yazar Hüsnü Attar, 55 yıldır binbir emekle topladığı, çok sayıda kişinin araştırmalarında müracaat ettiği yüzlerce kitabın İsrail saldırılarına hedef olmasından, yakılmasından endişe duyuyor.
İstanbul
Filistin Kitapçılar Birliği ve Filistin Ulema Heyeti üyesi olan Attar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılara maruz bıraktığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'taki kütüphanesine ilişkin endişelerini paylaştı.
Kütüphanesinin yarım asrı geride bıraktığını kaydeden Attar, 1970'li yılların başından bugüne kadar aktif şekilde kullanıldığını aktardı.
Attar, kütüphanesinde çok sayıda ve farklı alanlardan binlerce kitap ve araştırma yazısı olduğunu ifade ederek, "Yarım asırlık kütüphane çok sayıda araştırmacıya, akademisyene; ayrıca yüksek lisans ve doktora araştırmalarına ev sahipliği yapıyor." dedi.
Kütüphanede kendisinin de uzun saatler geçirdiğine işaret eden Attar, şunları söyledi:
"Burası benim için de aynı zamanda bir ilim üssü. Burada elde ettiğim ilimle 105 kitap yazdım. Bunlardan 99'u PDF formatında yayınlandı."
İsrail'in Gazze saldırılarından endişeli
Attar, İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylardan ve Refah kentinin karşı karşıya bulunduğu tehditler karşısında düşüncelerinin çok karışık olduğunu, endişeli olduğunu dile getirdi.
"İsrail'in saldırıları sebebiyle kütüphanenin zarar görmesinden, yakılmasından endişe ediyorum." diyen Attar, şunları aktardı:
"Tehditlerden korumak için kütüphaneyi taşımak, kitapları satmak gibi çözümler bulmaya çalıştım. Kütüphaneyi ilana koydum fakat kitaplar sadece akademik kuruluşlara satılacak, kişilere değil.
Kitapları para kazanmak için ya da artık ilimden uzaklaşmak istediğim için satışa çıkarmadım. Sadece bu kadar çok miktardaki ilim hazinesini korumak istiyorum."
Attar, "Kütüphanede 150 yıl önce basılmış kitapların yanı sıra kapsamlı kütüphanelerde veya üniversite kütüphanelerinde olmayan kitaplar bile var. Bunun için kütüphanenin üzerine titriyorum; onları korumaya çalışmak için gayret sarf ediyorum." dedi.
İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı
Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.
İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.
İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.