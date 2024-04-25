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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin delillerin muhafaza edilmesi önemli

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de bulunan toplu mezarlara ilişkin delillerin muhafaza edilmesinin önemine işaret ederek, talepte bulundukları soruşturmanın ne zaman gerçekleşeceğinin henüz belli olmadığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
BM: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin delillerin muhafaza edilmesi önemli

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nasır Hastanesi'ndeki toplu mezarda bazı kişilerin canlı canlı gömüldüğüne ilişkin deliller bulunduğu, bu delillerle ne yapılması gerektiğine ilişkin soruyu cevaplayan Dujarric, "Delillerin hasar görmeden muhafaza edilmesi önemli." dedi.

Dujarric, toplu mezarlara ilişkin uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulunduklarını anımsatarak, bunun ne zaman gerçekleşeceğinin belli olmadığını kaydetti.

BM'nin bazı yasal birimlerinin soruşturma başlatma yetkisi bulunduğuna işaret eden Dujarric, soruşturmanın henüz gerçekleşmediğini bildirdi.

Dujarric, BM'nin sahaya ekip gönderip gönderemeyeceğinin sorulması üzerine, "BM Genel Sekreteri'nin ekibinin böyle bir soruşturmaya dahil olma yetkisi yok." açıklamasında bulundu.

Soruşturmayı yürütecek kişilerin Gazze'ye erişimi olması gerektiğinin altını çizen Dujarric, bunun için İsrail dahil birkaç ülkenin onayının gerektiğini hatırlattı.

Dujarric, BM'nin bilgi topladığını ancak potansiyel delili muhafaza etmenin başka bir konu olduğunu söyledi.

İsrail hasta tahliyelerinin sadece yüzde 54'üne onay verdi

Gazze'den hasta tahliye taleplerine ilişkin gelişmeler hakkında da bilgi veren Dujarric, "İsrail hasta tahliyelerinin sadece yüzde 54'üne onay verdi." diye konuştu.

Dujarric, çatışma nedeniyle yaralananlara öncelik verildiğini, kronik hastalığa sahip kişilerin bekletildiğini, diyalize ihtiyacı olan bazı çocukların tahliye izni beklerken öldüğünü bildirdi.

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