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İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Ankara’da AA Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuşuyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul’da Ukrayna'dan gelen öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilik şartlarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu. -VTR-
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 01.04.2022
Rusya: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Fotoğraf: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı

Moskova

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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