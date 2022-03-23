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Dünya

Rusya, istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesini ABD elçiliğine verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerdeki (BM) sınır dışı edilen Rus diplomatlara karşılık "istenmeyen kişi" ilan edilen ABD’li diplomatların listesini bu ülkenin Moskova Büyükelçiliğine verdi.

Ali Cura   | 23.03.2022
Rusya, istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesini ABD elçiliğine verdi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden üst düzey bir diplomatın çağrılarak nota verildiği bildirildi.

Açıklamada, Washington'un, BM sekreterliğinde ve New York’taki BM Daimi Temsilciliğinde çalışan Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşılık, istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesinin notada yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca notada ABD’nin Rusya'ya karşı herhangi bir düşmanca eylemine sert cevap verileceği ifade edildi.

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