Dolar
33.53
Euro
36.68
Altın
2,431.91
ETH/USDT
2,615.90
BTC/USDT
60,620.00
BIST 100
9,965.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pendik'te, İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonları hasar gören ve boşaltılan binanın yıkımı yapılıyor Lübnan Hizbullahı’nın olası hedeflerinden İsrail'in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Dünya

Rusya, İsrail ile İran'a "gerginliği artırmaktan kaçınmaları" çağrısında bulundu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, İsrail ile İran'ın bölgede gerginliği artırmaktan kaçınmaları gerektiğini belirterek, "Sorunlara siyasi çözümün bulunması gerekiyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Rusya, İsrail ile İran'a "gerginliği artırmaktan kaçınmaları" çağrısında bulundu

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail ile İran'ın bölgede gerginliği artırmaktan kaçınmaları gerektiğini belirterek, "Sorunlara siyasi çözümün bulunması gerekiyor." dedi.

Bogdanov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki duruma değinen Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin geçen ay suikasta uğradığını anımsatarak "Bu, esirlerin karşılıklı bırakılmasıyla ilgili müzakereleri etkileyecek. Heniyye, hem (Mısır'ın başkenti) Kahire hem de (Katar'ın başkenti) Doha'daki müzakereleri koordine ediyordu." şeklinde konuştu.

İsrail ile İran'a bölgede gerginliği artırmaktan kaçınma çağrısı yapan Bogdanov, "Tüm taraflarla irtibattayız. Gerginliğin azaltılmasından yanayız. Herkesi, bölgedeki ülkeler için felaket tehdidi oluşturan gerginliği artırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Sorunlara siyasi çözümün bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bogdanov, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakın zamanda Rusya'ya ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

"Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinden yanayız"

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusuna değinen Bogdanov, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ilişkilerin, toprak bütünlüğü ve egemenliğin karşılıklı tanınması temelinde iyileştirilmesi sürecinden yanayız. Bu sürecin devam etmesini ve iki ülke liderlerinin bir araya gelmesini istiyoruz. Böyle bir görüşme ciddi hazırlık gerektiriyor. Şam ve Ankara yetkililerinin katılımıyla üçlü formatta Moskova'da toplantı organize etmeye hazırız."

Mihail Bogdanov, İranlı ve Iraklı yetkililerle bu konuda irtibatta olduklarını dile getirerek "İran ile Irak da Suriye ve Türkiye'nin ilişkileri iyileştirmelerinden yana. Bu, Suriye ve etrafındaki durumu olumlu etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milas'taki orman yangınında 131 dekar tarım alanı zarar gördü
Ticaret Bakanlığından domatesleri çöpe döken işletmeye para cezası uygulanması talimatı
İstanbul Havalimanı günlük uçuşta yine Avrupa'nın zirvesinde
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimovic'i kabul etti

Benzer haberler

Rusya, İsrail ile İran'a "gerginliği artırmaktan kaçınmaları" çağrısında bulundu

Rusya, İsrail ile İran'a "gerginliği artırmaktan kaçınmaları" çağrısında bulundu

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına başlandı

BM, Gazzelilerin, "güvenli bölge" olarak iddia edilen yerlerde de saldırıya uğradığını bildirdi

İsrail, Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağını bir ay daha uzattı

İsrail, Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağını bir ay daha uzattı
Fransız vekillerden "Gazze'de savaş" ifadesini kullanan Macron'a tepki: Savaş değil soykırım

Fransız vekillerden "Gazze'de savaş" ifadesini kullanan Macron'a tepki: Savaş değil soykırım
DMM, Türkiye'de bu yıl "maymun çiçeği" vakasının tespit edilmediğini açıkladı

DMM, Türkiye'de bu yıl "maymun çiçeği" vakasının tespit edilmediğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet