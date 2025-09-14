Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,606.70
BTC/USDT
115,405.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Karadağ'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın durması için eylem yaptı.

İsmail Özdemir, Adis Karadza  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Karadağ'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi Fotoğraf: Rusmin Radic/AA

Podgoritsa

Golootocke Zrtve Meydanı'nda Filistinli iki çocuğun duvar resminin yapıldığı yerde toplanan Karadağlılar, İsrail'i protesto etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karadağ hükümet binasına yürüyen göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in soykırımını kınayan sloganlar attı.

Büyük bir Filistin bayrağı da taşıyan grup, "Özgür Filistin" ve "Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Katılımcılar, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de kötüleşen insani duruma ve açlığa da dikkati çekti.

Filistin ile Dayanışma Hareketi adına açıklama yapan Mato Kankaras, Karadağ resmi kurumlarından, İsrail ile olan her türlü iletişimi sonlandırmasını talep ettiklerini dile getirdi.

İsrail'e Karadağ'dan silah ticaretinin de durmasını istediklerini aktaran Kankaras, "Karadağ'ın, Filistin halkına insani yardım sağlamasını talep ediyoruz." dedi.

İnsan hakları aktivisti Mirza Muleskovic de soykırımın durdurulması çağrısında bulunarak, "Kadın ve çocukların ölmesini durduralım." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip
Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek
Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti
Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Karadağ'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi

Karadağ'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi

Filistin uluslararası toplumu Gazze’deki soykırımı durdurmak için "daha cesur yöntemler" benimsemeye çağırdı

Sanatçılar "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyasına destek oldu

"Gezici Soykırım Müzesi" Eyüpsultan Meydanı'nda halkla buluştu

"Gezici Soykırım Müzesi" Eyüpsultan Meydanı'nda halkla buluştu
BM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

BM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Uluslararası uzlaşı, soykırım davalarını etkileyecek mi?

Uluslararası uzlaşı, soykırım davalarını etkileyecek mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet