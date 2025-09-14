Karadağ'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın durması için eylem yaptı.
Podgoritsa
Golootocke Zrtve Meydanı'nda Filistinli iki çocuğun duvar resminin yapıldığı yerde toplanan Karadağlılar, İsrail'i protesto etti.
Karadağ hükümet binasına yürüyen göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in soykırımını kınayan sloganlar attı.
Büyük bir Filistin bayrağı da taşıyan grup, "Özgür Filistin" ve "Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor" yazılı dövizler taşıdı.
Katılımcılar, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de kötüleşen insani duruma ve açlığa da dikkati çekti.
Filistin ile Dayanışma Hareketi adına açıklama yapan Mato Kankaras, Karadağ resmi kurumlarından, İsrail ile olan her türlü iletişimi sonlandırmasını talep ettiklerini dile getirdi.
İsrail'e Karadağ'dan silah ticaretinin de durmasını istediklerini aktaran Kankaras, "Karadağ'ın, Filistin halkına insani yardım sağlamasını talep ediyoruz." dedi.
İnsan hakları aktivisti Mirza Muleskovic de soykırımın durdurulması çağrısında bulunarak, "Kadın ve çocukların ölmesini durduralım." ifadesini kullandı.