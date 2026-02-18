Dolar
Dünya

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Cenevre'de yapılan görüşmeler ikinci gününde devam ediyor

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmelerin üçüncüsü ikinci gününde devam ediyor.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Cenevre'de yapılan görüşmeler ikinci gününde devam ediyor Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Cenevre

Cenevre'de bir otelde düzenlenen görüşmeler, yerel saatle 09.40 civarında başladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cenevre'de üçlü görüşmelerin ikinci gününün başladığını duyurdu.

Umerov, "Siyasi ve askeri bloklar olarak, yönlere göre gruplar halinde istişareler yapılıyor. Dün görüşülen çözümlerin parametrelerini ve mekanizmalarını netleştirmek için çalışıyoruz. Esaslı çalışmalara odaklanmış durumdayız. Sonuçları daha sonra bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

Basına kapalı olan görüşmeler, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın 4. yıl dönümünün hemen öncesinde yapılıyor.

Dünkü görüşmeler 4 saatten uzun sürmüştü.

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Umerov temsil ediyor. Görüşmelere ABD'den de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner katılıyor.

Witkoff, Cenevre'de ABD arabuluculuğunda düzenlenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin üçüncü turunda tarafların anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin (yeni turun) başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık şekilde gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil daha geniş yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

