Rus ordusunun Kiev’e düzenlediği saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.
Ankara
Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rus saldırısında Kiev'deki bir yerleşim yerinin hedef alındığını belirtti.
Saldırıda onlarca kişinin yaralandığını vurgulayan Zelenskiy, "An itibarıyla, Rus saldırısı sonucunda 3'ü çocuk olmak üzere 14 kişinin öldüğü biliniyor. Bu sivillerin korkunç ve kasıtlı bir şekilde öldürülmesidir." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Saldırının haftalardır ateşkes ve diplomasi çağrısı yapan tüm dünyaya karşı bir yanıt niteliği taşıdığını savunan Zelenskiy, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy, barış çağrısında bulunan ancak şimdi sessiz kalan tüm ülkelere tepki göstererek, uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini vurguladı.
Moskova'ya yönelik yeni ve sert yaptırımlar çağrısında da bulunan Zelenskiy, "Belirlenen tüm süreler aşıldı, diplomasi için onlarca fırsat heba edildi. Rusya, düzenlediği her saldırı ve bu savaşın sürdüğü her gün için sorumlu tutulmalı." değerlendirmesini paylaştı.
AB, Rusya'nın Kiev'e hava saldırısında delegasyon binasının hasar gördüğünü bildirdi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kiev'deki AB Delegasyonu binasının Rusya'nın hava saldırısında hasar aldığını duyurdu.
Saldırıya maruz kalan AB personeli, aileleri ve tüm Ukraynalılarla dayanışma içinde olduklarını belirten Kos, "Rusya'nın barışı reddettiğinin ve terörü tercih ettiğinin açık bir göstergesi olan bu acımasız saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Dünya barışa giden yolu ararken, Rusya füzelerle yanıt veriyor." değerlendirmesini yaptı.
Kallas, Kiev'e düzenlenen hava saldırısını barış çabalarıyla "alay etmek için kasıtlı bir seçim" şeklinde niteleyerek Rusya'nın "öldürmeyi durdurması" ve müzakereye oturması gerektiğini kaydetti.
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Rusya'ya yönelik "azami baskı" mesajı
Von der Leyen, Kiev'deki AB Delegasyon binasının Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında hasar almasının ardından basına açıklama yaptı.
Binanın hasar almasından dolayı çok öfkeli olduğunu ifade eden von der Leyen, bunun temmuzdan bu yana başkente yönelik "en ölümcül dron ve füze saldırısı" olduğunu belirtti.
Von der Leyen, Kiev'deki AB Delegasyonu'nda görevli Büyükelçi Yardımcısı'yla görüştüğünü ve personelden yaralanan olmadığı bilgisini aldığını, iki füzenin 20 saniye içinde Delegasyon'un 50 metre uzağına düştüğünü söyledi.
Bu saldırının Rusya'nın Ukrayna'yı terörize etmek için hiçbir şeyden çekinmeyeceğini gösterdiğini savunan von der Leyen, "Bu nedenle Rusya'ya azami baskı uygulamayı sürdürüyoruz. Bu, yaptırım rejimimizi sıkılaştırmak anlamına geliyor. Yakında 19. sert yaptırım paketini açıklayacağız. Buna paralel olarak, Ukrayna'nın savunmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmak için Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına ilişkin çalışmaları ilerletiyoruz." diye konuştu.
Ukrayna için "komşumuz, ortağımız, dostumuz ve gelecekteki üyemiz" nitelemesinde bulunan Von der Leyen, yarın AB'nin bu ülkelerle dayanışma içinde olduğunu belirtmek amacıyla Birliğin Rusya ve Belarus'la sınırlarını güçlendiren ve koruyan 7 üye ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.
Von der Leyen X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise, "Rusya'nın acımasız bombardımanlarının bir gecesi daha, sivil altyapı vuruldu ve masum insanlar öldürüldü." ifadesini kullandı.
AB Delegasyonu personelinin güvende olduğunu belirten von der Leyen, Rusya'yı saldırılarını durdurmaya, adil ve kalıcı barış için müzakereye davet etti.
Von der Leyen, Trump ve Zelenskiy'le Rusya'nın Kiev'e saldırısını görüştü
Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, sırayla Zelenskiy ve Trump'la telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.
Görüşmelerde Kiev'deki AB Delegasyonu binasının da hasar gördüğü Rus saldırılarını ele aldıklarını aktaran von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere masasına gelmesi gerektiğini ifade etti.
Von der Leyen, Ukrayna'yı "çelik bir kirpiye" dönüştürecek sağlam ve güvenilir güvenlik garantilerinin olduğu "adil ve kalıcı" bir barış sağlanması gerektiğini belirterek, Avrupa'nın bu konuda üzerine düşen görevi yerine getireceğini kaydetti.
Komisyon Başkanı ayrıca, AB'nin savunmasını güçlendirmek için oluşturulan ve 150 milyar avroluk finansman içeren Birliğin yeni mali aracı Avrupa Güvenlik Eyleminin (SAFE) Ukrayna silahlı kuvvetlerini güçlendirmek açısından önemli olacağını vurguladı.
AB, saldırılarda Kiev'deki binasının hasar alması nedeniyle Brüksel'deki Rus Büyükelçisi'ni çağırdı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas,, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucu hasar gören AB Delegasyonu binasındaki çalışanlarla görüştüğünü belirtti.
Hiçbir diplomatik misyonun hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Kallas, Rusya'nın saldırısına yanıt olarak Brüksel'deki Rus Büyükelçisi'ni EEAS'a çağırdıklarını duyurdu.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle dehşete kapıldığını belirterek, "Düşüncelerim, Ukrayna'daki hayatını kaybedenler ve bu kasıtlı Rus saldırısında binası hasar gören AB Delegasyonu personeliyle." ifadesini kullandı.
Costa, AB'nin korkutulamayacağını vurgulayarak, Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna ve halkının yanında olma kararlılıklarını güçlendirdiğini bildirdi.
Almanya: Rusya'nın Kiev'deki AB misyon binasına saldırısı sonuçsuz kalmayacak
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Rusya, bir kez daha Kiev'e saldırdı ve bombaladı, siviller öldü, çocuklar öldü ve AB Temsilciliğine de saldırı düzenlendi." dedi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da cuma ve cumartesi yapılması planlanan toplantıya atıfta bulunan Wadephul, "Bu, sonuçsuz kalamaz. Bu sonuçları Kopenhag'da yapılacak Avrupa Birliği Konseyinin Savunma ve Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda görüşeceğiz." diye konuştu.
Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın üzerine bir gecede 629 füze ve İHA (insansız hava aracı): Rusya'nın barış arzusu tam olarak bu. Terör ve barbarlık." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında yerleşim yerlerinin ve sivil altyapıların da hedef alındığını belirten Macron, saldırılar sırasında AB Delegasyonu ile İngiltere merkezli, uluslararası eğitim ve kültür alanlarında faaliyet gösteren British Council'e ait binaların da hasar gördüğünü bildirdi.
Macron, "Fransa, büyük acımasızlıkla yapılan bu akıl almaz saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor." ifadesini kullanarak, Ukrayna halkına desteğini ve yaşamını yitirenlerin aileleri için üzüntüsünü dile getirdi.
İngiltere, saldırıda British Council binasının hasar gördüğünü bildirdi
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yurt dışında eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşu British Council'a ait binanın Rusya'nın Kiev'e hava saldırısında hasar aldığını duyurdu.
Başbakan Starmer, "Düşüncelerim, British Council binasına zarar veren Kiev'deki anlamsız Rus saldırılarından etkilenen herkesle birlikte. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin çocukları ve sivilleri öldürüyor ve barış umutlarını sabote ediyor." ifadelerini kullandı.
Starmer, kan dökülmesinin sona ermesi gerektiğini vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.
İngiltere, Kiev'e saldırılarda British Council binasının hasar alması sonrası Rus elçiyi Bakanlığa çağırdı
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in dün geceki saldırıları sivilleri öldürdü, evleri yıktı ve Kiev'deki British Council ve AB Delegasyonu dahil binalara zarar verdi." ifadesini kullandı.
(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in dün geceki saldırıları sivilleri öldürdü, evleri yıktı ve Kiev'deki British Council ve AB Delegasyonu dahil binalara zarar verdi." ifadesini kullandı.

Bakan Lammy, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin'in Bakanlığa çağrıldığını belirterek, öldürmenin ve yıkımın durması gerektiğini vurguladı.