Zelenskiy, Ukrayna ile ABD heyetlerinin yarın New York'ta görüşeceklerini duyurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi ile ABD heyetlerinin yarın ABD'nin New York kentinde toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.
Ankara
Ukrayna basınındaki haberlere göre Zelenskiy, yayımladığı videolu açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un hafta boyunca Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre'de temaslarda bulunduğunu belirtti.
"(29 Ağustos) Cuma günü de ABD'nin New York kentinde Başkan Donald Trump'ın ekibiyle görüşmelerimiz olacak." ifadesini kullanan Zelenskiy, görüşmelere güvenlik garantileri çerçevesinde çalışan tüm yetkililerin katılacağını, temasların askeri, siyasi ve ekonomik boyutları kapsayacağını belirtti.
Zelenskiy, Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması gerektiğini vurguladı.