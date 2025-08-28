Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir’de “Yaşlılık Çalıştayı”nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde “Efficiency Elektrikli Araç Yarışması”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Zelenskiy, Ukrayna ile ABD heyetlerinin yarın New York'ta görüşeceklerini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi ile ABD heyetlerinin yarın ABD'nin New York kentinde toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

Zeynep Katre Oran  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Zelenskiy, Ukrayna ile ABD heyetlerinin yarın New York'ta görüşeceklerini duyurdu

Ankara

Ukrayna basınındaki haberlere göre Zelenskiy, yayımladığı videolu açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un hafta boyunca Katar, Suudi Arabistan ve İsviçre'de temaslarda bulunduğunu belirtti.

"(29 Ağustos) Cuma günü de ABD'nin New York kentinde Başkan Donald Trump'ın ekibiyle görüşmelerimiz olacak." ifadesini kullanan Zelenskiy, görüşmelere güvenlik garantileri çerçevesinde çalışan tüm yetkililerin katılacağını, temasların askeri, siyasi ve ekonomik boyutları kapsayacağını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

