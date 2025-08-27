Dolar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde “Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni”nde konuşuyor.
logo
Teknoloji

Rusya'dan Twitch'e 61 milyon ruble ceza

Rusya'da, sosyal medya platformu Twitch'e yerel bir temsilcilik açmadığı gerekçesiyle 61 milyon ruble (yaklaşık 760 bin dolar) ceza verildi.

Emre Gürkan Abay  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Moskova

Moskova

Twitch aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Rusya’da yerel bir temsilcilik açmadığı gerekçesiyle Twitch'in yasalara uymadığına kanaat getiren mahkeme, şirketin 61 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede daha önce de Twitch’e çeşitli yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

