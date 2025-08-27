Rusya'dan Twitch'e 61 milyon ruble ceza
Rusya'da, sosyal medya platformu Twitch'e yerel bir temsilcilik açmadığı gerekçesiyle 61 milyon ruble (yaklaşık 760 bin dolar) ceza verildi.
Moskova
Twitch aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Rusya’da yerel bir temsilcilik açmadığı gerekçesiyle Twitch'in yasalara uymadığına kanaat getiren mahkeme, şirketin 61 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Ülkede daha önce de Twitch’e çeşitli yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.