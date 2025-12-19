Dolar
42.81
Euro
50.19
Altın
4,326.58
ETH/USDT
2,955.50
BTC/USDT
88,292.00
BIST 100
11,321.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul'da "HASAT 2025" etkinliğinde konuşuyor.
logo
Dünya

Almanya, Ukrayna için 90 milyar avroluk AB kredisinin "Rusya'ya açık sinyal" olduğunu düşünüyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna için hazır olan 90 milyar avroluk Avrupa Birliği (AB) kredisinin Moskova'ya "açık bir sinyal" olduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Almanya, Ukrayna için 90 milyar avroluk AB kredisinin "Rusya'ya açık sinyal" olduğunu düşünüyor

Berlin

Merz, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en büyük güvenlik tehdidiyle kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna için 90 milyar avroluk AB kredisinin hazır ve bunun Moskova'ya "açık bir sinyal" olduğuna işaret eden Şansölye, "Rusya'nın saldırganlığı, Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşı çoktan aşmıştır. Ekim ayında talep ettiğim gibi mali desteğin birkaç yıl boyunca garanti altına alınmasına karar verdik. Bu, Ukrayna'nın hayatta kalmasını sağlamak için olduğu kadar Moskova'ya net bir sinyal göndermek için de çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

AB-Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasına ilişkin de bazı üye devletlerin önemli çekinceleri olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Merz, bu tarz anlaşmaların gücüne örnek olarak Kanada'yı gösterdi.

Merz, "Anlaşmanın imzalanmasından sadece 8 yıl sonra Kanada ile ticaret yüzde 50'den fazla arttı. Bu, tekrar tekrar dile getirilen tüm korkuların 'bunun tarımı orantısız bir şekilde etkileyeceği ve ekonominin geri kalanına çok az etkisi olacağı' şeklinde düşüncelerin yersiz olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Aksine tarımın büyük ölçüde etkilenmediği ve ticari sektörün bu tür ticaret anlaşmalarından muazzam ölçüde faydalandığına işaret eden Merz, "Bunun MERCOSUR anlaşması için de geçerli olduğunu varsayıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, diğer kesimleri az bulutlu geçecek
Bakan Göktaş, "Bizim Çocuklar 13. Türkiye Halk Oyunları Yarışması"nın açılış törenine katıldı
Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda medyanın gelecek inşasındaki rolü vurgulandı
Türkiye'nin doğal sit alanı büyüklüğü 28 bin 907 kilometrekareye ulaştı
İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek

Benzer haberler

Almanya, Ukrayna için 90 milyar avroluk AB kredisinin "Rusya'ya açık sinyal" olduğunu düşünüyor

Almanya, Ukrayna için 90 milyar avroluk AB kredisinin "Rusya'ya açık sinyal" olduğunu düşünüyor

Macron, Ukrayna konusunda Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini belirtti

Belçikalı siyasetçi Ben Achour, Türkiye'nin yüksek nitelikli savunma sanayisi geliştirdiğini söyledi

AB, ortak borçlanmayla Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar avro sağlayacak

AB, ortak borçlanmayla Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar avro sağlayacak
Rusya: Bu yıl Ukrayna'da 300'ü aşkın yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya: Bu yıl Ukrayna'da 300'ü aşkın yerleşim yerini ele geçirdik
ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın "anlaşma konusunda hızlı davranması" gerektiğini söyledi

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın "anlaşma konusunda hızlı davranması" gerektiğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet