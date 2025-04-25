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Dünya

Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Ukrayna krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi 'u kabul ederek, Ukrayna krizinin çözümünü ele aldı.

Dmitri Chirciu  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Ukrayna krizini görüştü

Moskova

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ile Witkoff arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin yapıcı ve faydalı olduğunu belirten Uşakov, şunları kaydetti:

"Bu, Witkoff'un Rusya'ya yaptığı dördüncü ziyaret. Görüşme, Rusya ve ABD'nin Ukrayna konusunda ve diğer uluslararası konularda pozisyonlarını daha yakınlaştırmasına olanak sağladı. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimali ele alındı. Rusya ile ABD arasında çeşitli düzeylerde yürütülen verimli diyalog en aktif şekilde sürdürülecek."

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Bugün 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet ve Amerikan askerlerinin "Elbe Buluşması"nın 80. yıl dönümünün kutlandığına dikkati çeken Uşakov, bu sebeple Putin ile Witkoff arasındaki görüşmenin sembolik olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 11 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüşmüştü. Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmede, Ukrayna meselesinin çözüm yönleri ele alınmıştı.

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