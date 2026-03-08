Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,928.30
BTC/USDT
66,935.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Papa, Orta Doğu'daki çatışmanın bölgeye yayılma riski taşıdığı uyarısında bulundu

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İran ve Orta Doğu'dan üzüntü verici haberlerin gelmeye devam ettiğini belirterek, çatışmanın bölgede başka ülkelere genişleme ve istikrarsızlık getirme endişesi olduğunu söyledi.

Barış Seçkin  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Papa, Orta Doğu'daki çatışmanın bölgeye yayılma riski taşıdığı uyarısında bulundu

Vatikan

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar ve İran'ın da misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Papa 14. Leo, "İran'dan ve genel olarak tüm Orta Doğu'dan şiddet ve yıkım olaylarına ilişkin dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Bu gelişmeler, nefret ve korku dolu bir atmosferin yayılmasına neden oluyor." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çatışmanın bölgedeki diğer ülkelere yayılma riskine dikkati çeken Papa, "Ayrıca, çatışmanın genişleyebileceği ve aralarında sevgili Lübnan'ın da bulunduğu bölgedeki başka ülkelerin yeniden istikrarsızlığa sürüklenebileceği korkusu da var." diye konuştu.

Konuşmasında ateşkes çağrısı yapan Papa, "Bombaların gürültüsü kesilsin, silahlar sussun ve halkların seslerinin duyulabileceği bir diyalog alanı açılsın." ifadesini kullandı.

Papa 14. Leo, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü de kutlarken, "Ne yazık ki, birçok kadın halen çocukluktan itibaren ayrımcılığa maruz kalıyor ve farklı şiddet türlerinden muzdarip. Özellikle onlara olan dayanışmamı ve dualarımı iletiyorum." açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Deniz Zaferi'nin mimarlarından "Nusret Mayın Gemisi" 111 yıl sonra aynı rotada
MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
İzmir'deki yağışlar barajların yanı sıra yer altı sularına da yaradı
Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanlardan fazla

Benzer haberler

Papa, Orta Doğu'daki çatışmanın bölgeye yayılma riski taşıdığı uyarısında bulundu

Papa, Orta Doğu'daki çatışmanın bölgeye yayılma riski taşıdığı uyarısında bulundu

Çin'den küresel güç siyasetine karşı eşit ve düzen içinde çok kutuplu dünya çağrısı

ABD Başkanı Trump: (Rusya, İran'a) Bilgi veriyorsa da çok faydası olmuyor

Axios: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için özel kuvvet göndermeyi değerlendiriyor

Axios: ABD ile İsrail, İran'daki uranyumu ele geçirmek için özel kuvvet göndermeyi değerlendiriyor
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik ortak bildiri yayımladı

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik ortak bildiri yayımladı
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet