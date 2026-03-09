Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 486'ya, yaralı sayısı 1313'e yükseldi

Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 486'ya yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıkladı.

Ethem Emre Özcan  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 486'ya yükseldi Fotoğraf:Houssam Shbaro/AA

Beyrut

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini bildirmişti.

DSÖ: Lübnan'da 28 Şubat'tan bu yana 9 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da 28 Şubat'tan bu yana 9 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve 16'sının ise yaralandığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'daki tırmanan çatışmanın ve bunun halk sağlığı üzerindeki etkisinin büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti.

İran'daki petrol tesislerindeki hasarın, gıda, su ve havayı kirletme riski taşıdığını kaydeden Ghebreyesus, bu tehlikelerin özellikle çocuklar, yaşlılar ve önceden mevcut sağlık sorunları olan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine işaret etti.

Ghebreyesus, İran'ın bazı bölgelerinde petrol yüklü yağmur yağdığına değindi.

"Lübnan'da 28 Şubat'tan bu yana 9 sağlık çalışanı hayatını kaybetti ve 16'sı yaralandı. Ayrıca (İsrail tarafından) tahliye emirleri nedeniyle 43 sağlık ocağı ve 5 hastane kapatıldı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün, İran, Lübnan, Irak ve etkilenen tüm ülkelerdeki durumu yakından takip ettiğini ve yerel makamları desteklediğini aktardı.

Ghebreyesus, "Tüm tarafları, insanların sağlığına yönelik riskleri, sağlık tesisleri ve çalışanları üzerindeki etkileri ve çatışmanın bölge genelinde daha da yayılmasını önlemek için gerilimi azaltmaya çağırıyorum. Barış her zaman en iyi ilaçtır." görüşünü paylaştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır

