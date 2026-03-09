Dolar
44.08
Euro
51.11
Altın
5,096.99
ETH/USDT
2,025.00
BTC/USDT
69,131.00
BIST 100
12,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya

İsrail Kudüs'te 300 binden fazla bireysel silah ruhsatı başvurusuna izin verdi

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te 300 binden fazla İsraillinin bireysel silah ruhsatına başvuru yapmasını kolaylaştıran kararı onayladı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
İsrail Kudüs'te 300 binden fazla bireysel silah ruhsatı başvurusuna izin verdi Fotoğraf: Vincenzo Circosta/AA

Kudüs

"Kudüs silahlanma için uygun hale geldi" diyen Ben-Gvir, 41 mahalle, 1600 sokak ve 300 binden fazla vatandaşın silah ruhsatı için uygunluk kapsamına girdiğini kaydetti.

Bugün itibariyle Kudüs'te 41 mahallenin daha bireysel silah ruhsatı verilebilecek bölgeler listesine alınmasına onay verdiğini belirten Ben-Gvir, bu adımı liderliğini yaptığı silah reformunu genişletme kapsamı çerçevesinde attığına dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kararın, "İsraillilerin bireysel silahla kendilerini terör eylemlerine karşı daha güvenli hissedebileceği algısı kapsamında" alındığına işaret eden Ben-Gvir, "Artık Kudüs'te 300 binden fazla vatandaş bireysel silah taşıma ruhsatı için başvurabilecek." dedi.

Ben-Gvir, Kudüs'te halihazırda bireysel silah taşıyan İsraillilerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik soykırımın başlamasından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1120'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'daki gelişmelerin ele alındığı çevrim içi liderler toplantısına katıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti
Bakan Göktaş'tan sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

İsrailli yetkililer İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i suikastla tehdit etti

İsrailli yetkililer İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i suikastla tehdit etti

İsrail Kudüs'te 300 binden fazla bireysel silah ruhsatı başvurusuna izin verdi

İngiltere Başbakanı Starmer, İran'daki savaş uzadıkça ekonomik etkisinin de büyüyeceğini belirtti

AK Parti Sözcüsü Çelik: (KKTC'ye F-16 savaş uçağı gönderilmesi) KKTC'nin güvenliğini sağlamak açısından gayet normal

AK Parti Sözcüsü Çelik: (KKTC'ye F-16 savaş uçağı gönderilmesi) KKTC'nin güvenliğini sağlamak açısından gayet normal
Eski Fransa Başbakanı Villepin'den İran'a saldıran ABD ile İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısı

Eski Fransa Başbakanı Villepin'den İran'a saldıran ABD ile İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısı
İsrail basını: Trump'ın temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'in İsrail ziyareti iptal edildi

İsrail basını: Trump'ın temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'in İsrail ziyareti iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet