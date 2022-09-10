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Dünya

Pakistan'ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı sel sonucu yıkıldı

Pakistan’da yaşanan sel felaketi sebebiyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı yıkıldı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 10.09.2022
Pakistan'ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı sel sonucu yıkıldı

Kuetta

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalet genelinde 5 bin 619 okul tamamen yıkıldı, 12 bin okul hasar gördü.

Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500’den fazla okul yardım kampına dönüştürüldü. Sel felaketi sebebiyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi.

Yetkililer, bu durum sebebiyle devlet okullarına kayıtların yüzde 50 oranında düşeceğini ve binlerce çocuğun temel eğitim alamayacağından endişe ediyor.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde “kamp okulları” kurmayı planlayarak açığı kapatmak istiyor.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi ölmüştü. Sindh eyaletinde 578 kişi yaşamını yitirmişti.

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