Nijerya'da bu yıl sel felaketlerinde 228 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da, bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle 228 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Abuja
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, bu yıl şiddetli yağışların ülkenin 25 eyaletinde sellere yol açtığı belirtildi.
Açıklamada, sel felaketlerinde 228 kişinin hayatını kaybettiği, 495 kişinin yaralandığı ve 114 kişinin kaybolduğu kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Seller nedeniyle 71 bin 400 kişinin yerinden olduğu vurgulanan açıklamada, sellerden 209 bin 666 kişinin etkilendiği aktarıldı.
Açıklamada, sel felaketleri nedeniyle 21 bin 257 evin hasar gördüğü veya yıkıldığı bildirilerek, sellerde 76 bölgedeki 23 bin 481 arazinin zarar gördüğü ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.