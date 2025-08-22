Dolar
Dünya

Nijerya'da bu yıl sel felaketlerinde 228 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da, bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle 228 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Nijerya'da bu yıl sel felaketlerinde 228 kişi hayatını kaybetti

Abuja

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, bu yıl şiddetli yağışların ülkenin 25 eyaletinde sellere yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, sel felaketlerinde 228 kişinin hayatını kaybettiği, 495 kişinin yaralandığı ve 114 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Seller nedeniyle 71 bin 400 kişinin yerinden olduğu vurgulanan açıklamada, sellerden 209 bin 666 kişinin etkilendiği aktarıldı.

Açıklamada, sel felaketleri nedeniyle 21 bin 257 evin hasar gördüğü veya yıkıldığı bildirilerek, sellerde 76 bölgedeki 23 bin 481 arazinin zarar gördüğü ifade edildi.

