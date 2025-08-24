Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,784.90
BTC/USDT
114,986.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan ve Hindistan'da sel uyarıları yapıldı

Pakistan ve Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürürken, iki ülkedeki çok sayıda bölge için sel uyarısı verildi.

Şilan Turp  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Pakistan ve Hindistan'da sel uyarıları yapıldı

Ankara

Bölgede meydana gelen şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu afetlerin etkileri sürüyor.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap Afet Yönetim Kurumundan (PDMA) yapılan açıklamada, 24-27 Ağustos tarihlerinde etkili olması beklenen yeni ve şiddetli muson yağmurları öncesinde birçok ilçede tahliye ve acil durum operasyonlarının başlatıldığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, şiddetli yağışların neden olduğu selden etkilenen bölgelerde 19 binden fazla kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Şiddetli yağışlar sonucu Sutlej Nehri ile Pencap eyaletinin Kasur bölgesindeki Ganda Singh Wala Barajı'ndaki su seviyesinin yükseldiğini belirten yetkililer, bölgedeki birçok kentte "kırmızı alarm" verildiğini aktardı.

Hindistan'da "turuncu alarm"

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, 27 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen orta ve şiddetli yağışların ani sel ve heyelanlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, şiddetli yağışların etkisini sürdürdüğü Cammu Keşmir bölgesindeki tüm ilçeler için "turuncu alarm" verildiği kaydedildi.

Eyaletin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda yerleşim bölgesinde su baskınları yaşandığı ve nehirlerdeki su seviyesinin tehlikeli boyutlara yükseldiği belirtilerek, halka dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde hazirandan bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı 788'e çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantısını yaptı
Bakan Uraloğlu, afet konutlarına erişimi sağlayacak yolların büyük bölümünün tamamlandığını bildirdi
Adana'da üç barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 218 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İslam Alimleri Vakfı Başkanı Hacımüftüoğlu: Gazze'de insanlık yanıyor

Benzer haberler

Pakistan ve Hindistan'da sel uyarıları yapıldı

Pakistan ve Hindistan'da sel uyarıları yapıldı

Nijerya'da bu yıl sel felaketlerinde 228 kişi hayatını kaybetti

Hindistan: ABD'nin Rus petrolüne yönelik söylemleri bizi şaşırttı

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 21 kişi öldü

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 21 kişi öldü
Camisi sel sularına kapılan minare afetin izlerini taşıyor

Camisi sel sularına kapılan minare afetin izlerini taşıyor
Çin ve Hindistan, sınır sorununun çözümü için yeni mekanizmalar kurulmasında anlaştı

Çin ve Hindistan, sınır sorununun çözümü için yeni mekanizmalar kurulmasında anlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet