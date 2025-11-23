Dolar
Dünya

Şam'da 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Sempozyumu başladı

Suriye'nin başkenti Şam'da, Şam Üniversitesi’nin organizasyonuyla 14 yıl aradan sonra Lübnan ve Pakistan ile Türkiye’den çok sayıda akademisyen ve vakıf yetkilisinin katılımıyla 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Sempozyumu başladı.

Muhammed Karabacak  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Şam'da 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Sempozyumu başladı Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Şam

Şam Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyuma, Türkiye’nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halabi, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Suriye Cumhurbaşkanı Basın Danışması Ahmed Muvaffak Zeydan, Dini İşleri Danışmanı Abdürrahim Attun, 27-28’inci Dönem AK Parti Konya Milletvekili olan Selman Özboyacı, Lübnan, Pakistan ve Türkiye’den gelen çok sayıda akademisyen ve vakıf temsilcisi katıldı.

Etkinliğe Türkiye’den TİKA, TİMAV, Konya Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Diyanet Vakfı ile altı üniversite; ayrıca Pakistan ve Lübnan’dan da iki üniversitenin yetkilileri de iştirak etti.

Sempozyumun açılış oturumunda üniversite hocalarından Abdunnasir Ebu Basal, İmadeddin Reşid, Cengiz Tomar ve Şansi Gündüz söz aldı.

Oturumda "Söylem Güçlükleri ve Mücadele: Alimlerin Tutumları", "Biladüşşam'da İslami Miras ve İslam Kişiliğinin Şekillenmesindeki Rolü", "Levant'ın Dünya Medeniyet Tarihindeki Yeri" ile "Farklılıklarla Bir Arada Yaşama Tecrübesi: İslam Değerler Sistemi" başlıkları ele alındı.

İlk gün sürecek oturumlar, Suriye yerel saati ile 18:30’a kadar devam edecek.

Bugün Şam'da başlayan "Biladüşşam'ın İlmi ve Siyasi Mirası ile Medeniyetler Arası Birlikte Yaşama Üzerindeki Etkisi" başlıklı sempozyum, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

