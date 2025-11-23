Dolar
Dünya

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 90'a yükseldi

Vietnam'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 90'a çıktığı bildirildi.

Dilara Karataş  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 90'a yükseldi Fotoğraf: Magdalena Chodownik/AA

Ankara

VnExpress gazetesinin haberine göre, Vietnam'da aşırı sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sellerde 1154 evin hasar gördüğü aktarıldı.

Sel baskınları nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edilen açıklamada, toplam hasarın 341 milyon dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.

