Dünya

Fransa'nın güneyinde şiddetli yağışlar nedeniyle turuncu alarm verildi

Fransa’nın güneyinde birçok vilayette şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve taşkın riskine karşı alarm seviyesi "turuncu" olarak belirlendi.

Şeyma Yiğit  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Fransa'nın güneyinde şiddetli yağışlar nedeniyle turuncu alarm verildi

Ankara

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France’a göre, ülkenin güneyindeki Gard Ardeche, Lozere, Herault ve Aveyron vilayetleri şiddetli yağışların etkisi altına girdi.

Bu vilayetlerde taşkın ve sel riskine karşı hafta sonu için "turuncu alarm" verildi.

Öte yandan Var ve Bouches-du-Rhone vilayetlerinde hafta başında beklenen şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunan Metro France, bu vilayetlerdeki "sarı alarm" seviyesinin gelecek günlerde değişebileceğini bildirdi.

