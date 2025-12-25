Dolar
Gündem

Bodrum'da kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü, bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Ali Ballı, Sebiha Arslan  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Bodrum'da kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de gece saatlerinde kuvvetli sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu.

Kuvvetli sağanak nedeniyle Çırkan Mahallesi'nde iki katlı bir evin istinat duvarı çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye giden itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri bölgedeki dört haneden 9 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti.

Ayağında alçı olduğu gözlenen bir kişi ekiplerce güvenli şekilde evden alınarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Atatürk Bulvarı ile Gümbet Kavşağı istikametinde yoğun yağmur suları nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Bazı araçlar yoğun su birikintileri içerisinden güçlükle ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yoldaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İlçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar evlerinin içerisine dolan suları tahliye etmek için çaba sarf etti. Bazı evlerin bahçeleri de sular altında kaldı.

Polis ekipleri devriye yaparak özellikle ana yol ve cadde aralarında herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

Konacık ve Gümbet bölgesindeki derelerden gelen sular Bitez Mahallesi'nden denize ulaştı. Derelerin debisi yükselirken, bölgedeki bazı cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.

Muğla’nın Datça ilçesinde sağanak etkili oldu

Datça’nın Karaköy Mahallesi’nde sağanak etkili oldu. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekibi, derede oluşabilecek taşkını engellemek için dere yatağında çalışma yaptı.

MUSKİ personeli Kudret Okulu, dere yatağında oluşan tıkanıklığı gidermek için iş makinesiyle müdahalede bulundu. Çalışma sırasında iş makinesinin kabini suyla dolmasına rağmen görevini sürdüren Okulu, taşkın riskinin artmaması için direksiyon başından ayrılmadı.

Dizlerine kadar suyun içinde kalan Okulu’nun, yağış altında dere yatağını açmak için gösterdiği çaba vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, MUSKİ personelinin zorlu koşullara rağmen çalışmayı sürdürdüğü anlar yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Siirt'te hayvanların karın boşluklarına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı
Meteorolojiden İstanbul için karla karışık yağmur ve soğuk hava uyarısı
TBMM Genel Kurulunda bir uluslararası anlaşma kabul edildi

