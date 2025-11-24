Pakistan'da jandarma karakoluna saldıran teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki jandarma karakoluna saldıran teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva'nın Peşaver kentindeki jandarma karakoluna saldırı düzenlendi.
Yetkililer, karakola saldıran 3 teröristten birinin kapıda kendisini havaya uçurduğunu, diğer ikisinin ise binaya girmeye çalıştıkları esnada jandarma tarafından öldürüldüğünü belirtti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıda 3 jandarma hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
Saldırı sırasında yaralanan 6 sivil, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sivillerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.
Pakistan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Peşaver'deki saldırıyı şiddetle kınadı.
Zerdari, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.