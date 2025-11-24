Dolar
Gündem

Bakan Yerlikaya, Sinop'ta berber dükkanına silahla saldıran iki zanlının yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop'ta berber dükkanına silahlı saldırı gerçekleştiren iki şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yusuf Soykan Bal  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Bakan Yerlikaya, Sinop'ta berber dükkanına silahla saldıran iki zanlının yakalandığını bildirdi

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün Sinop'un Ayancık ilçesindeki bir berber dükkanına motosikletli iki zanlı tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüphelilerin Bartın'da yakalandığını belirten Yerlikaya, "Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar️. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
