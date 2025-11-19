Dolar
BM Komiseri Türk'ten, Ukrayna'nın Ternopil kentine düzenlenen Rus saldırısına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya'nın, Ukrayna'nın batısındaki Ternopil kentinde düzenlediği saldırıda yaşanan sivil can kayıpları karşısında dehşete kapıldığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
BM Komiseri Türk'ten, Ukrayna'nın Ternopil kentine düzenlenen Rus saldırısına tepki Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Cenevre

Türk, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının yol açtığı sivil can kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rus güçleri tarafından artan sayıda insansız hava aracı ve güçlü uzun menzilli füzelerin kullanıldığı saldırılardaki dehşetin, Ukrayna'da bir kez daha acı bir şekilde gözler önüne serildiğini belirten Türk, "Özellikle cephe hattından yüzlerce kilometre uzakta olan ve Ukrayna'nın batısında bulunan Ternopil şehrinde yaşanan çok sayıda sivil can kaybı beni dehşete düşürdü. Enerji altyapısının hedef alındığı açık olan saldırı, tam da kış mevsiminin başlangıcında gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Türk, bunun, BM İnsan Hakları Ofisinin Ukrayna'da son zamanlarda belgelediği 6. büyük ölçekli saldırı olduğunun altını çizerek, saldırı nedeniyle birçok sivilin elektrik kesintileri, ciddi ısınma ve su kesintileri gibi sorunlarla karşılaştığını vurguladı.

Sivillerin ve sivil altyapının savaş hukuku kapsamında açıkça korunduğuna işaret eden Türk, "Uluslararası insancıl hukukun temel ilkeleri olan ayrımcılık, orantılılık ve ihtiyat ilkelerinin açıkça ihlal edilmesinin tekrar eden örnekleri özellikle ciddi endişelere yol açıyor. Bu tür ihlallerin derhal, kapsamlı ve bağımsız bir şekilde soruşturulması gerekiyor. Rusya, Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırısını derhal durdurmalı ve tüm askeri güçlerini Ukrayna topraklarından çekmeli." ifadelerine yer verdi.

Türk, Rusya'nın, BM Şartı ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) bağlayıcı kararı dahil diğer geçerli yasalar kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin de ifade etti.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın dün gece ülkenin batısındaki Ternopil şehrine füze ve insansız hava araçları ile düzenlediği saldırılarda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu en az 25 kişinin öldüğünü, 73 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

