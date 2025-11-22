İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, 10 Ekim'de imzalanan anlaşmayı ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Kudüs/Gazze
İsrail ordusu, son birkaç saatte Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesiminde bir araç ile 4 eve saldırılar düzenledi.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, Gazze kentinin batısındaki El-Abbas Kavşağı'nda sivil bir araca düzenlenen saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybedenlerin 3'ünün araçta, 2'sinin yoldan geçenlerden oluştuğunu kaydetti. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu bazı kişiler yaralandı.
Aynı şekilde Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesinde El-Hudari ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 4 Filistinli öldü.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampındaki El-Avde Hastanesi yakınlarında bir eve düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli öldü, 11 Filistinli yaralandı.
Nusayrat'ta "2. Kamp'ta" bir eve düzenlenen saldırıda ise aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde de bir eve saldırı düzenledi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.
İsrail ordusunun gün içinde Bureyc Mülteci Kampı ile Cibaliya'ya düzenlediği saldırılarda da 3 Filistinli yaralanmıştı.
İsrail basını Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların, Kiryat Gat’taki ABD üssü ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini iddia etmişti.
Hamas, daha önceki açıklamalarında, İsrail ordusunun ateşkesi pek çok kez ihlal ettiğini belirtmiş ve anlaşmanın garantörleri ile ABD yönetimine müdahale çağrısında bulunmuştu.
İsrail ordusunun, varılan ateşkes anlaşması gereği Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması gerekiyordu. Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, saldırılar da durmadı.
11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 318 Filistinli ölürken, 788'i de yaralandı. İsrail ordusu, çekildiği Sarı Hat'tı da sürekli genişleterek anlaşmayı ihlal etmiş oldu.
İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentinde 24 saatte 11 Filistinliyi öldürdüğünü iddia etti
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde mahsur kalan 17 Filistinliden 11'ini öldürdüğünü ve 6'sını esir aldığını ileri sürdü.
Ordudan yapılan açıklamada, Refah'taki Filistinlilerin tünellerden çıktıkları öne sürüldü.
Açıklamada, son 24 saat içerisinde Refah'taki tünellerden çıktığı savunulan 17 Filistinliden 11'inin öldürüldüğünü ve 6'sının esir alınarak sorgu için İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'e (Şabak) transfer edildiği kaydedildi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin çıkışına arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.
İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'ın gerisinde kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti.
Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesini istemişti.
Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.
Hamas, ABD ve arabulucuları İsrail'in ateşkesi baltalama girişimlerine karşı harekete geçmeye çağırdı
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail'in ihlallerini tırmandırdığı vurgulandı.
Açıklamada, "Arabulucular ve ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi baltalamaya yönelik girişimlerine karşı çıkma sorumluluğuna sahiptir." ifadesi kullanıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "savaş suçlusu" olarak tanımlandığı açıklamada, üzerinde anlaşmaya varılan ateşkes ile fiili durumu dayatma girişimlerinin reddedildiği belirtilerek, "Arabulucuları acilen müdahale etmeye ve bu ihlalleri derhal durdurmak için baskı yapmaya çağırıyoruz." denildi.
Açıklamada ayrıca, ABD yönetimi taahhütlerini yerine getirmeye ve İsrail’i yükümlülüklerini uygulamak için zorlamaya çağırıldı.
İsrail'in anlaşmayı sistematik olarak ihlal ettiği, "uydurma bahanelerle" sürekli saldırılar düzenlediği ve bu saldırıların yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail ordusunun anlaşmaya göre geri çekilmesi gereken hatlarda da değişiklik yapıldığına işaret edildi.
Gazze'ye saldırı düzenleyen İsrail'den Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiası
Ateşkes anlaşmasına rağmen bugün Gazze Şeridi'ne çok sayıda hava saldırısı düzenleyen İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini, buna karşılık Gazze Şeridi'nde üst düzey 5 Hamas üyesine saldırı düzenlediğini ileri sürdü.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bir kişinin Sarı Hat'ın İsrail kontrolündeki tarafta İsrail askerlerine saldırdığı öne sürüldü.
İddia edilen saldırıya karşı Gazze Şeridi'nde Hamas'ın 5 üst düzey isminin hedef alındığı ve öldürüldüğü savunuldu.
Anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediği için eleştirilen İsrail'in ateşkes anlaşmasını uyguladığı iddia edilen açıklamada, arabuluculardan Hamas'a ateşkesi uygulaması için ısrar etme; Hamas'tan ise Gazze Şeridi'ndeki 3 İsrailli esirin cesedini teslim etme ve silahsızlanma sürecini tamamlama talebinde bulunuldu.
Hamas, iddiaları yalanladı
Hamas'ın Medya Ofisi Başkanı İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlal ettikleri yönündeki iddialarına cevap verdi.
Rişk, arabuluculardan ve ABD yönetiminden İsrail'e baskı yapmasını isteyerek, Hamas'ın gönderdiği iddia edilen silahlı kişinin kimliğinin açıklanmasını talep ettiklerini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ateşkes anlaşmasının sona erdiğini bildirdiği yönündeki iddialara ilişkin Rişk, "İsrail kaynaklarının, Hamas'ın Witkoff'a anlaşmanın sona erdiğini bildirdiği yönündeki iddialarının hiçbir gerçeklik payı yoktur." ifadelerini kullandı.
İsrail'in, "anlaşmadan kaçmak ve yeniden bir imha savaşına dönmek için bahaneler ürettiğini" kaydeden Rişk, "Anlaşmayı her gün ve sistematik şekilde ihlal eden taraf İsrail'dir." ifadelerini kullandı.
Rişk, arabulucu ülkelerden ve ABD yönetiminden, "sürece müdahil olmalarını ve İsrail'in anlaşmaya uymaya zorlanmasını talep ettiklerini" duyurdu.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.