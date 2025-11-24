Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumu'na video mesaj gönderdi
logo
Gündem

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemlerini tamamlayan kaza/kırım ekibinin Türkiye'ye döndüğünü, enkaz parçalarının Kayseri'ye intikalinin devam ettiğini bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemleri tamamlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze intikali devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

