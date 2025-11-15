Dolar
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutladı.

Fatma Nur Candan  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Milli Savunma Bakanlığı KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"42 yıl önce bağımsızlığını tüm dünyaya haykıran Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz."

KKTC'nin kuruluşunun 42. yılına kutlamalar

