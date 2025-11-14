Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı enkazında incelemeler sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaza kırım ekibinin, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağı enkazında incelemelerine devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaza kırım ekibimiz, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
