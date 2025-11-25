Dolar
42.42
Euro
49.11
Altın
4,142.09
ETH/USDT
2,910.10
BTC/USDT
86,995.00
BIST 100
10,910.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2,1 milyon kişi etkilendi, 13 kişi öldü

Tayland'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 2,1 milyon kişi etkilenirken, 13 kişi hayatını kaybetti.

Bekir Aydoğan  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2,1 milyon kişi etkilendi, 13 kişi öldü

Ankara

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) ülkede yaşanan sellere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Tayland'ın güneyinde 9 eyalette selden etkilenenlerin sayısı 2,1 milyon kişiye ulaşırken, 13 kişi hayatını kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan, Bangkok Post gazetesinin haberine göre, donanmanın selden etkilenen güney eyaletlerine uçak gemisinin yanı sıra yardım malzemeleri ve sağlık ekipleriyle birlikte 14 bottan oluşan bir filoyu göndermeye hazırlanıyor.

Bualoi Tayfunu, eylül sonundan bu yana Filipinler ve Tayland dahil Güney Asya ülkelerinde ölümlere neden olmuştu.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi" iddialarına yalanlama
İstanbul'da "casusluk" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Buca'da belediye şantiyesinde çöp depolanmasına tepki
Samsun'da bu yılki gıda denetimlerinde işletmelere 20 milyon lirayı aşkın ceza kesildi
Şanlıurfa Adliyesinde meydana gelen patlamada 1 personel yaralandı

Benzer haberler

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2,1 milyon kişi etkilendi, 13 kişi öldü

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2,1 milyon kişi etkilendi, 13 kişi öldü

Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerden yaklaşık 11 bin kişi etkilendi

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 90'a yükseldi

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 55 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 55 kişi hayatını kaybetti
Arnavutluk'ta meydana gelen selden etkilenenler tahliye edildi

Arnavutluk'ta meydana gelen selden etkilenenler tahliye edildi
Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 41 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 41 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet