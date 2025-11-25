Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2,1 milyon kişi etkilendi, 13 kişi öldü
Tayland'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 2,1 milyon kişi etkilenirken, 13 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) ülkede yaşanan sellere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Tayland'ın güneyinde 9 eyalette selden etkilenenlerin sayısı 2,1 milyon kişiye ulaşırken, 13 kişi hayatını kaybetti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Öte yandan, Bangkok Post gazetesinin haberine göre, donanmanın selden etkilenen güney eyaletlerine uçak gemisinin yanı sıra yardım malzemeleri ve sağlık ekipleriyle birlikte 14 bottan oluşan bir filoyu göndermeye hazırlanıyor.
Bualoi Tayfunu, eylül sonundan bu yana Filipinler ve Tayland dahil Güney Asya ülkelerinde ölümlere neden olmuştu.
Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.