Dünya

Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 55 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'da bu hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller devam ederken yaşamını yitirenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Yasin Yorgancı  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Vietnam'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 55 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Yerel VnExpress gazetesinin haberine göre, yetkililer, ülkenin orta kesimlerinde hafta başından bu yana etkisini gösteren ve can ve mal kaybına yol açan sağanaklara ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Toplam 946 evin yıkıldığını bildiren yetkililer, yaklaşık 28 bin 500 evin ise sular altında kaldığını ifade etti.

Yetkililer, yağışların önemli ölçüde azaldığını, bölge genelindeki bazı nehirlerdeki su seviyelerinin düştüğünü ancak yine de ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

