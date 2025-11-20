Dolar
42.37
Euro
49.03
Altın
4,052.07
ETH/USDT
2,822.40
BTC/USDT
87,113.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 41 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'da bu hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 41 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de kayboldu.

Zeynep Katre Oran  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 41 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Magdalena Chodownik/AA

Ankara

Yerel VnExpress gazetesinin haberine göre, ülkenin orta kesimlerinde hafta başından bu yana etkisini gösteren sağanaklar, can ve mal kaybına yol açtı.

Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağış kaynaklı seller sonucu 41 kişinin öldüğü, 9 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Yağışların etkili olduğu bölgelerde 52 binden fazla evin sular altında kaldığı aktarılan açıklamada, binlerce hektar tarım arazisinin zarar gördüğü, çok sayıda çiftlik hayvanının da telef olduğu kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına destek için binlerce personel ve polis memurunun bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Taşlar" suç örgütüne yönelik soruşturmada 33 sanığa dava açıldı
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin otel sahibi ile çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ankara'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı
Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da yangın çıkan binada 8 kişi dumandan etkilendi

Benzer haberler

Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 41 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 41 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 10 ayda 6 bin 599 afet ve acil duruma müdahale edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 483'e yükseldi

Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı

Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı
Midilli Adası'ndaki sel birçok ev ve iş yerini sular altında bıraktı

Midilli Adası'ndaki sel birçok ev ve iş yerini sular altında bıraktı
Filipinler'de Fung-wong Tayfunu nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de Fung-wong Tayfunu nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet