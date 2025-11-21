Dolar
Dünya

Arnavutluk'ta meydana gelen selden etkilenenler tahliye edildi

Arnavutluk'un farklı bölgelerinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen sellerde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Dzihat Aliju, Fatjon Cuka  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Arnavutluk'ta meydana gelen selden etkilenenler tahliye edildi

Albania

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı bölgelerde durumun normale döndüğü, Avlonya, Leş, Fier ve diğer bölgelerde ise sel nedeniyle çok sayıda ailenin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Sivil Savunma Ajansı koordinasyonunda tüm sivil acil durum kuruluşlarının ülkenin çeşitli bölgelerinde son günlerde meydana gelen yağışlar sonucu oluşan durumu kesintisiz takip ettiği kaydedildi.

Arnavutluk'ta son günlerde meydana gelen yağışlar nedeniyle evleri, tarım arazilerini su bastı, çok sayıda köprü ve yol hasar gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
