Dolar
42.33
Euro
49.16
Altın
4,079.20
ETH/USDT
3,200.40
BTC/USDT
95,496.00
BIST 100
10,768.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, aday ülkelerden Arnavutluk ile son müzakere kümesini de açtı

Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerden Arnavutluk ile sonuncu olan "5. müzakere kümesi"ni de açtı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
AB, aday ülkelerden Arnavutluk ile son müzakere kümesini de açtı

İstanbul

 AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre Arnavutluk'la Brüksel'de gerçekleştirilen 7. Katılım Konferansı'nda 5 faslı içeren "kaynaklar, tarım ve uyum" kümesi açıldı.

Bu küme, "11. fasıl tarım ve kırsal kalkınma, 12. fasıl gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı, 13. fasıl balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, 22. fasıl bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu ve 33. fasıl mali ve bütçesel hükümler"i içeriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Bugünkü adım, ülkenin AB üyeliği yolunda daha da ilerlemeye olan kararlılığını göstermektedir"

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Dönem Başkanı Danimarka'nın Avrupa İşleri Bakanı Marie Bjerre, genişlemenin AB için jeopolitik gereklilik, Danimarka dönem başkanlığı için de temel öncelik olduğunu belirtti.

Bjerre, Batı Balkanlar'daki aday ülkelerin gerekli reformları tamamladıktan sonra AB'ye katılımının çok önemli olduğunu vurgulayarak "Arnavutluk ile son müzakere kümesinin açılması yönündeki bugünkü adım, ülkenin AB üyeliği yolunda daha da ilerlemeye olan kararlılığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Daha önce de AB, Arnavutluk'la 15 Ekim 2024, 17 Aralık 2024, 14 Nisan 2025, 22 Mayıs 2025 ve 16 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen katılım konferanslarında 1. küme "Temeller", 6. küme "Dış ilişkiler", 2. küme "İç pazar", 3. küme "Rekabet gücü ve kapsayıcı büyüme" ve 4. küme "Yeşil gündem ve sürdürülebilir bağlantı"yı açmıştı.

Böylece sonuncu "5. müzakere kümesi" de açılmış oldu.

AB, Mayıs 2021'de aday ülkelerin hazırlıklarını hızlandırmalarına yardımcı olmak için müzakere fasıllarının 6 kümede gruplandırılmasına karar vermişti.

Arnavutluk, Haziran 2014'te adaylık statüsünü elde etmiş, katılım müzakerelerine Temmuz 2022'de başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesindeki inşa çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor
İstanbul'da şerit değiştiren taksinin çarptığı motosikletlinin yola düşmesi kamerada
15 bin öğretmen için tercih süreci başladı
İstinaf, kavga sırasında gazeteciyi darbeden sanığa verilen 6 yıl 3 aylık cezayı fazla buldu
Bursa'da yıllar önce yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

Benzer haberler

AB, aday ülkelerden Arnavutluk ile son müzakere kümesini de açtı

AB, aday ülkelerden Arnavutluk ile son müzakere kümesini de açtı

Arnavutluk'ta yazar Furkan Çalışkan ile söyleşi programı düzenlendi

Arnavutluk'ta komünizmin simgesinden cazibe merkezine dönüşen yapı: Tiran Piramidi

Milli judocu Berat Hıdır, Balkan şampiyonluğunun ardından yeni madalyalar hedefliyor

Milli judocu Berat Hıdır, Balkan şampiyonluğunun ardından yeni madalyalar hedefliyor
Pakistan, Afganistan ile müzakerelerin "askıya alındığını" duyurdu

Pakistan, Afganistan ile müzakerelerin "askıya alındığını" duyurdu
Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn'ın "İsrail ile müzakere çağrıları" tartışılıyor

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn'ın "İsrail ile müzakere çağrıları" tartışılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet