Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,170.30
BTC/USDT
96,247.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine katılıyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze’de yağmur altında kalan çadırlar Filistinlilerin yaşadığı dramı derinleştiriyor

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, Han Yunus’un batısındaki El-Mevasi bölgesinde, yoğun yağış nedeniyle onlarca çadırın su altında kaldığını belirtti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Mehmet Nuri Uçar  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Gazze’de yağmur altında kalan çadırlar Filistinlilerin yaşadığı dramı derinleştiriyor

Gazze

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mevasi bölgesinde yoğun yağış nedeniyle İsrail saldırısından dolayı evleri yıkılanların kaldığı onlarca çadırı su bastığı ifade edildi.

Çadırların rüzgarın da etkisiyle kullanılamaz hale geldiği aktarılan açıklamada, dün başlayan soğuk hava ve sağanak yağışın, Gazzelilerin halihazırdaki zor yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da bulundukları yerden zorla göç ettirilen Gazzeliler, temel yaşam olanaklarına erişimde güçlük çekiyor ve İsrail’in engellemeleri nedeniyle yardım malzemelerine de ulaşamıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail, ateşkese rağmen çadır ve mobil konut yardımlarının girişini de engellemeyi sürdürüyor.

İki yıldır devam eden İsrail saldırıları, 69 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 170 binden fazlasının yaralanmasına ve sivil altyapının yüzde 90’ının yok olmasına yol açtı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılını kutladı
Evde bakım yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı
JASAT, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hamile kadının öldürüldüğü faili meçhul cinayeti 9 yıl sonra aydınlattı
Selimiye Camisi sis içindeyken havadan görüntülendi
Dışişleri Bakanlığı KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılını kutladı

Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılını kutladı

Gazze’de yağmur altında kalan çadırlar Filistinlilerin yaşadığı dramı derinleştiriyor

Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden BMGK gündemindeki Gazze tasarısına destek açıklaması

ABD Kongre üyelerinden, Trump yönetimine "Gazze'deki soykırımı tanıma çağrısı" yapan tasarı

ABD Kongre üyelerinden, Trump yönetimine "Gazze'deki soykırımı tanıma çağrısı" yapan tasarı
BM: İsrail, 10 Ekim'den bu yana 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye giriş taleplerini reddetti

BM: İsrail, 10 Ekim'den bu yana 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye giriş taleplerini reddetti
Guardiola'dan öldürülen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısı

Guardiola'dan öldürülen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet