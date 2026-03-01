Dolar
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump; İsrail, Bahreyn ve BAE liderleri ile İran'ı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump; İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri ile İran'a ilişkin son durumu ele aldığı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Hakan Çopur  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
ABD Başkanı Trump; İsrail, Bahreyn ve BAE liderleri ile İran'ı görüştü

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın İran'la ilgili gündemine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı.

Leavitt, açıklamasında, Trump'ın İsrail, Bahreyn ve BAE liderleri ile İran'daki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldığı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Trump dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Kuveyt ve İngiltere liderleri ile telefonda görüşmüştü.

