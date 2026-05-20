Basketbol Avrupa Ligi'ni en fazla İspanya ekipleri kazandı Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) en fazla şampiyonluğu İspanya ekipleri kazandı.

EuroLeague'de dörtlü final organizasyonu, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ile Valencia Basket ve Yunanistan'dan Olympiakos mücadele edecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İspanya temsilcileri, 14 şampiyonlukla zirvede yer alırken İtalya takımları ise 13 kez kupanın sahibi oldu.

İspanya, son olarak 2022-23 sezonunda Real Madrid ile şampiyonluk sevinci yaşadı. İtalya ise en son 2001'de Kinder Bologna ile kupayı müzesine götürdü.

Türk ekiplerinden 4 şampiyonluk

Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ikişer şampiyonluk kupası aldı.

Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'un ev sahipliğinndeki dörtlü finalde önce Real Madrid'i, ardından Olympiakos'u mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve tarihi başarıya imza attı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise Abu Dabi'deki dörtlü finalde ilk olarak Panathinaikos'u, finalde de Monaco'yu yenerek 8 yıl sonra kupanın yeniden sahibi oldu.

Anadolu Efes, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlı takım, 2020-21 sezonunda Almanya'nın Köln kentindeki dörtlü finalde önce Rusya ekibi CSKA Moskova'yı, finalde de İspanya'dan Barcelona'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, 2021-22 sezonunda da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki dörtlü finalde ilk olarak Yunanistan ekibi Olympiakos'a sonra da finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'e üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasını aldı.

Yunanistan temsilcileri 10 kez şampiyon

Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcileri 10 şampiyonluk kupası aldı.

Organizasyonda Panathinaikos 7, Olympiakos ise 3 defa kupanın sahibi oldu.

Panathinaikos, son şampiyonluğunu 2023-24 sezonunda Türk başantrenör Ergin Ataman yönetiminde elde etti.

Rusya'nın 8 kupası var

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Rusya ekipleri, 8 şampiyonluk yaşadı.

Söz konusu 8 şampiyonluğun tümüne CSKA Moskova ulaştı. Moskova temsilcisi, son olarak 2018-19'da kupayı müzesine taşıdı.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ülkelerin şampiyonluk sayıları şöyle:

Ülke Şampiyonluk İspanya 14 İtalya 13 Yunanistan 10 Rusya 8 İsrail 6 Hırvatistan 5 Türkiye 4 Letonya 3 Gürcistan 1 Bosna Hersek 1 Sırbistan 1 Fransa 1 Litvanya 1

NOT: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı, 8 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde elde etti.