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Dünya

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1396'ya çıktı

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1396 oldu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 09.09.2022
Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1396'ya çıktı Fotoğraf: Hussain Ali / AA

İslamabad

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 499'u çocuk, 280'i kadın 1396 kişi öldü, 12 bin 728 kişi yaralandı.

Yağışlar nedeniyle 1 milyon 743 bin 345 ev hasar gördü, bunların 568 bin 817'si tamamen yıkıldı.

Toplamda 6 bin 674 kilometre yol, 269 köprü yıkıldı, 750 binden fazla çiftlik hayvanı telef oldu.

Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor.

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