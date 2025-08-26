Dolar
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Dünya

Pakistan, Hindistan'ın muson yağışlarıyla dolan barajları açması nedeniyle on binlerce kişiyi tahliye etti

Pakistan, muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'ın dolan bazı barajların kapaklarını açması ve bazı nehirlerde su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle ülkenin doğusunda on binlerce kişiyi güvenli alanlara tahliye etti.

Nuri Aydın  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Pakistan, Hindistan'ın muson yağışlarıyla dolan barajları açması nedeniyle on binlerce kişiyi tahliye etti Fotoğraf: Arşiv/AA

Lahor

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, Hindistan'ın bazı barajlarının kapaklarını açması ve Pencap eyaletinde yer alan Sutlej Nehri’nde su seviyesinin yükselmesinin ardından sel riskine karşı bölge yetkililerinin uyarıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Pencap’a bağlı Kasur bölgesinde 14 binden, Hindistan sınırına yakın Bahawalnagar kentinde ise 89 binden fazla kişinin güvenli alanlara taşındığı belirtilen açıklamada, vatandaşlara nehir ve dere yataklarından uzak durmaları, acil durumlar haricinde bu bölgelerde yolculuk yapmamaları ve kurumun duyurularını takip etmeleri çağrısı yaptı.

Öte yandan, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yağışların süreceğini bildirirken, yetkililer nehir seviyelerinin yükselmeye devam ettiği uyarısında bulundu.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran’dan bu yana meydana gelen sellerde 800’den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

