logo
Dünya

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 21 kişi öldü

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 5 günde 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sercan İrkin  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 21 kişi öldü

İstanbul

The Times of India’nın haberine göre, Maharashtra eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.

15-19 Ağustos tarihleri arasında şiddetli yağış kaynaklı afetlerde 21 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Mumbai kentinde ise 400-500 arasında kişi, şiddetli yağışlar nedeniyle tahliye edildi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

