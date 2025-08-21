Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 21 kişi öldü
Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 5 günde 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
The Times of India’nın haberine göre, Maharashtra eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.
15-19 Ağustos tarihleri arasında şiddetli yağış kaynaklı afetlerde 21 kişi hayatını kaybetti.
Eyaletin Mumbai kentinde ise 400-500 arasında kişi, şiddetli yağışlar nedeniyle tahliye edildi.
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.