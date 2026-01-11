Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

İrem Demir  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım

İstanbul

Emine Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Palet Türk Müziği İlkokulunun, Türk müziğine yürekten bağlı nice evladımız için ilham, umut ve istikamet olmaya devam etmesini diliyorum. Geleneği yaşatan, geleceği yeşerten bu güzel emek, gönülden gönüle çoğalsın." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda ayrıca, ziyaretten görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Türkiye ve dünya gündemi
