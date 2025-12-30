Dolar
42.94
Euro
50.65
Altın
4,360.31
ETH/USDT
2,981.60
BTC/USDT
88,030.00
BIST 100
11,163.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da “Sarıyer-Kilyos Tüneli inşaatı İnceleme Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya

Hindistan'ın Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda uçuş iptalleri ve gecikmelerin sürdüğü bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Hindistan'ın Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin en işlek havalimanlarından biri olan Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle uçuşlarda yaşanan aksaklıklar sürüyor.

Yetkililer, toplamda 118 uçuşun iptal edilmesinin yanı sıra 200'den fazla uçuşun ertelendiğini ve 18 uçuşun da başka havalimanlarına yönlendirildiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yoğun sis nedeniyle ülkedeki demir yolu seferlerinde de aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda dün görüş mesafesinin neredeyse sıfıra inmesi nedeniyle en az 128 uçuş iptal edilmiş, 8 uçuş ise başka havalimanlarına yönlendirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye bu yıl 53 bin 262 depremle saatte 6 kez sarsıldı
21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Kapıkule'de bir tırda esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin 20 öğrenciye disiplin cezası verildi

Benzer haberler

Hindistan'ın Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor

Hindistan'ın Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor

Çin dış politikasına 2025’te ABD ile tarife gerilimi ve ekonomik anlaşmazlıklar damga vurdu

Hindistan'da yoğun sis nedeniyle 128 uçuş iptal edildi

Hindistan'da BJP üyesinin Bangladeş'le olan gerilimde "Gazze" benzetmesi tepkilere yol açtı

Hindistan'da BJP üyesinin Bangladeş'le olan gerilimde "Gazze" benzetmesi tepkilere yol açtı
Hindistan, ABD'ye "H-1B" çalışma vizesi gecikmeleri konusundaki endişelerini iletti

Hindistan, ABD'ye "H-1B" çalışma vizesi gecikmeleri konusundaki endişelerini iletti
Brüksel Havalimanı'nda bu yıl grev nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi

Brüksel Havalimanı'nda bu yıl grev nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet