Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,100.50
BTC/USDT
90,751.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor

Yurdun bazı illerinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ekip  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Ankara

Erzurum'da aralıklarla etkisini sürdüren kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, cami şadırvanları ile bazı ağaçların dallarında buzlanma meydana geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Tunceli

Tunceli'de hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Soğuk havanın etkisiyle Munzur Çayı'nın bazı kısımları buz tuttu.

Çemişgezek ilçesinde de ekipler çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma yürüttü.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Gece kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece kaydedildi.

Soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, Kura Nehri yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Bu arada karla beyaza bürünen köyler de güzel görüntü oluşturdu.


Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Sarıkamış ilçesinde de karla mücadele ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu, bitki ve ağaçlar karla kaplandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kırmızı yelekliler" ihtiyaç sahiplerine sosyal destek için karlı yolları aşıyor
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretine ilişkin paylaşım
Ağrı'da "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor

Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor

Almanya'da "Elli Fırtınası"nın etkileri sürüyor

Tokat'ta Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Van'da artan enfeksiyon vakalarına karşı "hijyen ve beslenme" uyarısı

Van'da artan enfeksiyon vakalarına karşı "hijyen ve beslenme" uyarısı
Soğuk havaya rağmen Sultan Sazlığı'nda kamış hasadı yapıyorlar

Soğuk havaya rağmen Sultan Sazlığı'nda kamış hasadı yapıyorlar
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Bazı illerde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet