Dünya

Pakistan ve Hindistan nükleer tesis ve sivil tutuklu listelerini birbirleriyle paylaştı

Pakistan ve Hindistan, yeni yılın ilk gününde birbirleriyle nükleer tesis ve sivil tutuklu listelerini paylaştı.

Dildar Baykan Atalay  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Pakistan ve Hindistan nükleer tesis ve sivil tutuklu listelerini birbirleriyle paylaştı

Yeni Delhi/İslamabad

İslamabad ve Yeni Delhi yönetimleri konuya ilişkin resmi açıklamalar yayımladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, 2008'de taraflar arasında imzalanan anlaşma gereği aynı anda Yeni Delhi ve İslamabad'da nükleer tesis ve sivil tutuklu listelerinin paylaşıldığını açıkladı.

Buna göre Hindistan, ülkede tutuklu bulunan ve Pakistan kökenli olan 391 sivil tutuklu ve 33 balıkçının ismini Pakistan'a verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi ise düzenlediği basın toplantısında, Hindistan tarafının açıklamasını teyit etti.

Andrabi, "Pakistan hükümeti bugün, 199 balıkçı ve 58 sivil olmak üzere 257 Hindistanlı tutuklunun ismini Hindistan'a vermiştir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Andrabi, iki ülke arasında imzalanan ve nükleer tesislerin vurulmasını yasaklayan anlaşma gereği ülkelerin birbiriyle nükleer tesislerin listesini paylaştığını kaydetti.

