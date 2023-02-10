Pakistan'da STK'ler yardımların Türkiye'ye hızlıca gönderilmesi için seferber oluyor
Pakistan'daki sivil toplum örgütleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle afetzedelere yardım ulaştırmak için adeta birbiriyle yarışıyor.
İslamabad
Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından hızlı şekilde mobilize olan yardım kuruluşları, bir taraftan deprem bölgelerinde sahada rol alırken diğer yandan Pakistan'da afetzedeler için gerekli ihtiyaçları karşılamak için çaba sarf ediyor.
AA muhabiri, Pakistan'daki sivil toplum örgütlerinin yetkilileriyle görüştü, onlardan yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Pakistan Türkiye Yardım Forumu oluşturuldu
Khubaib Vakfı Başkanı Nedim Ahmed Han, Türkiye'ye yardım etmenin Pakistan halkının üzerine hem tarihi hem dini hem de insani bir sorumluluk olduğunu dile getirerek "Bu insani vazifeyi yerine getirmek amacıyla Pakistan'daki kuruluşlarla Pakistan Türkiye Yardım Forumu oluşturuldu. Bu forum aracılığıyla yardımlarımızı Türkiye'ye ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.
Han, Türkiye'nin 2005 depreminde, 2010 ve 2022'deki sellerde Pakistan'ı yalnız bırakmadığını anımsatarak "Depremden etkilenen bölgelerde insani yardım çalışmalarını başlattık. Türkiye bu vakte kadar bizim yetimlerimize baktı, camiler inşa etti, su kuyuları açtı, ramazan ve kurban dönemlerinde Pakistan halkının yanında oldu. Bugün de bizim üzerimize düşen, Türk halkının ve devletinin yanında olmaktır." diye konuştu.
Khubaib Vakfı öncülüğünde oluşturulan Türkiye Yardım Forumunun içerisinde "Muslim Hands", "Beytüsselam Refah Vakfı", "Akhuwat Vakfı", Ravalpindi Ticaret Odası, Riphah Üniversitesi ve kanaat önderleri yer alıyor.
İlk toplantılarını yapan forum üyeleri, yardımların Türkiye'ye hızlı şekilde gönderilmesi için çabalıyor.
Deprem bölgelerinde sahada faaliyetler yürütülüyor
Beytüsselam Refah Vakfı Direktörü Muhammed Faraz Hasan Seyid ise bugüne kadar Türkiye'ye bir mobil hastane, bir mobil morg ve ambulans gönderdiklerini ve Hatay'da partner kuruluşlar aracılığıyla sıcak yemek dağıttıklarını söyledi.
Seyid, Türkiye'ye hava yolu ve kara yolu aracılığıyla 100 bin battaniye, 1000 kışlık çadır ve 100 bin gıda kolisi göndermeyi planladıklarını vurguladı.
Al Khidmat Vakfı yetkililerinden Ahmad Toor, Türkiye'deki yardım faaliyetleri için yaklaşık 200 bin dolarlık bütçenin onaylandığını ve toplam 250 bin doların taahhüt edildiğini belirtti.
Toor, üst düzey yöneticilerin Türkiye'de deprem bölgesinde olduğunu ve sahada yardım çalışmalarının devam ettiğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.