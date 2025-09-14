Dolar
Dünya

Hindistan'ın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Hindistan'ın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, yerel saatle 16.41'de meydana gelen depremin, 5 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.

Deprem komşu ülkeler Bangladeş ve Butan'da da hissedildi.

Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi.


