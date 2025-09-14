Hindistan'ın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, yerel saatle 16.41'de meydana gelen depremin, 5 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.
Deprem komşu ülkeler Bangladeş ve Butan'da da hissedildi.
Şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.