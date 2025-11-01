Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,876.00
BTC/USDT
110,001.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Kurum, Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarının tamamladığını bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Bakan Kurum, Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarının tamamladığını bildirdi

Ankara

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sındırgı depreminin ardından tüm yapıları tekrar taradıklarını, 32 bin bağımsız birimde hasar tespiti gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sındırgı'da, 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettiklerini belirten Kurum, "Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız. İlk depremin bir ay sonrasında temellerini attığımız 531 konutun yapımını da süratle tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 yılda gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu
Ankara'da çalıştığı iş yerinde beslediği köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı
Afetlerde kesintisiz iletişim için Sayısal Telsiz Sistemi, 60 ilde devreye alınacak
Bakan Kurum, Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarının tamamladığını bildirdi
Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda

Benzer haberler

Bakan Kurum, Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarının tamamladığını bildirdi

Bakan Kurum, Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarının tamamladığını bildirdi

Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Sındırgı'da deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Sındırgı'da deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Üst üste depremler yaşayan Sındırgı esnafından borç ödemelerinin ertelenmesi talebi

Üst üste depremler yaşayan Sındırgı esnafından borç ödemelerinin ertelenmesi talebi
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet